Amerikansk etterretning er stadig sikrere på at kronprins Mohammed bin Salman er skyldig i det angivelige drapet på Jamal Khashoggi, ifølge New York Times.

Avisen skriver at etterretningstjenestene har indisier, men ikke direkte bevis, som knytter den saudiarabiske kronprinsen til saken, ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn.

De har ikke kunnet slå fast om bin Salman beordret å få journalisten drept, eller om hans intensjon var å få ham pågrepet og sendt tilbake til Saudi-Arabia.

Tjenestemennene sier til avisen at kronprinsens makt over landets sikkerhetstjeneste gjør det svært lite sannsynlig at et drap ikke kunne ha blitt gjennomført uten at han visste noe.

Amerikanske tjenestemenn jobber nå med å utarbeide et dokument til president Donald Trump om hva de vet om saken.

Khashoggi, som skrev kritiske kommentarartikler om Saudi-Arabia i Washington Post, ble ifølge tyrkiske myndigheter drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han har ikke vært sett siden 2. oktober.

Washington Post publiserte natt til torsdag det som trolig er den siste teksten journalisten skrev. I kommentaren, som heter «What the Arab need most is free expression», skriver han om mangel på ytringsfrihet og pressefrihet i de arabiske landene. Teksten ble levert av hans oversetter dagen etter at Khashoggi forsvant.

