Avis: Donald Trump hjalp foreldrene sine med å unndra skatt

USAs president Donald Trump og søsknene skal ha hjulpet foreldrene sine med å unndra skatt på 1990-tallet, ifølge New York Times. Trump avviser påstandene.

Skattemyndighetene i New York har satt i gang undersøkelser etter New York Times ' opplysninger om at presidenten angivelig skal ha hjulpet foreldrene med å unndra skatt på 1990-tallet, skriver Reuters.

Dette skal være en årsak til at Trump kunne motta 413 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 3,7 milliarder norske kroner ut fra dagens kronekurs, fra sin far Fred C. Trumps eiendomsselskap, ifølge avisa.

Skjulte gaver

Dermed kan Trump ha fått en langt større formue av faren enn han burde ha overtatt, hevder den anerkjente avisa, som har gått gjennom over 10.000 sider offentlige dokumenter om Trump-familiens økonomi.

Trump og søsknene Maryanne, Robert, Elizabeth og Fred Jr. skal via et eget selskap ha skjult gaver fra foreldrene verdt flere millioner dollar, ifølge New York Times.

Noen av skatteunndragelsestilfellene skal være snakk om svindel, skriver avisa.

Avviser påstandene

Trumps advokat Charles Harder avviser opplysningene.

– New York Times' anklager om bedrageri og skatteunndragelse er 100 prosent falske og svært ærekrenkende. Det forekom ikke svindel eller skatteunndragelse av noe. Opplysningene Times baserer sine falske påstander på, er ekstremt unøyaktige, sier Harder til avisa.

Trumps bror Robert sier på vegne av familien at alle nødvendige skatter ble betalt da foreldrene døde.

Det hvite hus sier i en uttalelse at artikkelen til avisa er «misvisende» og sier skattemyndighetene har gjennomgått og signert transaksjonene, skriver Reuters.

Skatteeksperter sier til New York Times at de ikke tror saken blir strafferettslig forfulgt, ettersom de påståtte forholdene ligger langt tilbake i tid.

