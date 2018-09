Avis: EU vil sette inn bevæpnet grensestyrke

EU planlegger å implementere en bevæpnet grensestyrke på 10.000 mann for å håndtere masseinnvandringen til Europa, ifølge Financial Times.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker vil presentere planene under sin årlige tale om unionens tilstand onsdag, ifølge avisen som har fått innsyn i plandokumentene.

Styrken er en del av unionens plan for å takle det store antallet migranter som strømmer inn i Europa. Det er meningen at de skal kunne hindre nye ankomster, stoppe uautoriserte reiser mellom EU-land og bidra til å returnere migranter raskere, skriver Financial Times. Styrken, som etter planen skal være på plass innen 2020, skal også kunne bære våpen.

EU har den siste tiden stått overfor store utfordringen med å fordele alle migrantene som krysser unionens grense. Italias nye regjering har stilt seg svært kritisk til fordelingen og har truet med å stenge havnene sine hvis ikke andre land tar inn flere av dem som kommer.

Den nye planlagte styrken skal få stort handlingsrom for å takle områder der EUs migrasjonspolitikk ikke strekker til, ifølge dokumentene.

En EU-diplomat som støtter planene, beskriver det som «sannhetens øyeblikk», mens rettighetsgrupper kritiserer EU for å sperre folk ute.

