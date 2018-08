Avis: Fengselsvakt fikk sparken i København som følge av relasjon med Madsen

En kvinnelig fengselsbetjent har fått sparken etter at hun innledet et forhold til den drapsdømte danske ubåtbyggeren Peter Madsen, skriver EkstraBladet.

Kvinnen sier i et intervju med avisen at hun ikke anser Madsen som sin kjæreste, men at de har et vennskap og en flørt.

– Vi kom for nær hverandre med tanke på at han var innelåst. Men vi snakket ofte med hverandre, det var vanskelig å si stopp, sier hun.

De to skal ha fortsatt å brevveksle etter at Madsen ble flyttet til et annet fengsel.

Kvinnen sier i intervjuet at hun selv sa opp jobben, men ifølge andre opplysninger skal hun ha blitt oppsagt med umiddelbar virkning i juli da kolleger oppdaget den omfattende brevvekslingen.

Peter Madsen ble i april dømt til livsvarig fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Leder i Fængselsforbundet, Kim Østerbye, som organiserer ansatte i fengslene, sier at et slikt forhold er et tillitsbrudd og stikk i strid med reglene. Han mener at det i snitt skjer høyst én gang i året at en fengselsbetjent «roter det såpass mye til at det blir meget, meget pinlig for systemet».

