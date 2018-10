Avis: Fire mistenkte i Khashoggi-saken tilknyttet kronprinsen

Fire av de Tyrkia mistenker står bak Jamal Khashoggis forsvinning, har bånd til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, ifølge New York Times.

En av dem har ofte blitt sett sammen med kronprinsen på reise, blant annet nylig i Paris og Madrid. Han har også vært avbildet sammen med bin Salman, skriver New York Times.

Tre andre skal ifølge vitner og andre opplysninger være en del av kronprinsens sikkerhetsteam.

En femte er også identifisert som en rettsmedisiner, som skal være en høytstående tjenestemann innenriksdepartementet.

Tyrkiske tjenestemenn mener disse fem var en del av delegasjonen som befant seg på konsulatet den dagen journalisten Jamal Khashoggi forsvant. Om det viser seg å stemme, vil de kunne knyttes direkte til kronprinsen, som hevder at verken han eller den saudiarabiske regjeringen har kjennskap til saken.

Både USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo uttalte tirsdag at Saudi-Arabia nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Khashoggi forsvant etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Journalisten har, blant annet i kommentarartikler i Washington Post, kommet med kritikk mot tronarving bin Salmans styre.

En høytstående tyrkisk tjenestemann sa tirsdag til nyhetsbyrået AP at politiet som ransaket konsulatet, har funnet beviser for at Khashoggi ble drept der.

