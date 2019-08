Avis: Starter etterforskning etter hysj-penger

Amerikansk påtalemyndighet har stevnet Trump Organization for å undersøke selskapets rolle i hysj-pengene betalt under presidentkampanjen, ifølge avis.

Det er New York Times som bringer opplysningene som de har fått fra kilder.

Stevningen, som er utstedt av Manhattans statsadvokater torsdag, krever at Trump Organization fremlegger dokumenter relatert til penger som skal ha blitt brukt til å få pornostjerna Stormy Daniels til å tie om at hun angivelig hadde et forhold til Trump.

– Trakassering

Undersøkelsen fra statsadvokatembetet, som er i et tidlig stadium, skal finne ut om noen toppledere i selskapet sendte inn falske dokumenter om hysj-pengene, som i så fall ville vært ulovlig, får avisen opplyst.

Marc L. Mukasey, advokat for Trump Organization, sier følgende om undersøkelsene.

– Det er bare trakassering av presidenten, hans familie og hans virksomhet, de bruker stevninger som våpen, sier han.

Betalte penger

Donald Trump benekter å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Cohen har tidligere erkjent overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysj-penger til Daniels og en tidligere Playboy-modell for å påvirke presidentvalget i 2016.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Trump kalte Cohen en løgner etter uttalelsene.

