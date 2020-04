Avis: Trump vurderer å sparke helseministeren

Trump-administrasjonen er i samtaler hvor oppsigelse av helseminister Alex Azar diskuteres, ifølge avisen The Wall Street Journal.

Det hvite hus er nølende til å gjøre endringer i ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet midt i en pandemi, men erkjenner at frustrasjonen over helseministeren har vokst de siste ukene, skriver WSJ , som siterer seks anonyme kilder.

Det er fortsatt uklart når Axar må gå, om han blir fjernet fra stillingen.

Sen informasjon

Axar har kritisert Trump for at han ikke handlet tidlig nok da situasjonen ble kjent, mens presidenten selv har skyldt på at Azar informerte ham for sent.

Selv om viruset ble nevnt i flere av etterretningsrapportene til Trump, ble han først fullt ut orientert om trusselen av helseminister Alex Azar 18. januar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Avkrefter oppsigelse

Det hvite hus avkrefter overfor avisa at de planlegger å erstatte helseministeren.

– Eventuelle spekulasjoner om personell er uforsvarlig og en distraksjon fra hele regjeringens respons på covid-19, sier talsmann Judd Deere.

Ifølge Politico er doktor Deborah Birx, lederen for presidentens kriseteam, Seema Verma, leder for Medicare og stedfortreder for helseministeren, Eric Hargan, på listen over kandidatene som kan overta etter Azar. Nettavisen siterer fire anonyme kilder med kjennskap til saken.

