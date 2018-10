Tyrkia har konkludert med at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul av et «team» fra hjemlandet, skriver Washington Post.

Tyrkiske myndigheter har etterforsket forsvinningen til den regimekritiske journalisten, som blant annet skrev for Washington Post. Han ble sist sett på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul

Nå sier to anonyme kilder tilknyttet den tyrkiske etterforskningen at tyrkerne har konkludert med at Khashoggi ble drept på konsulatet, skriver avisen.

– Planlagt

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

Regimekritikeren dro til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens. Siden har ingen sett ham. 59-åringens forlovede, som ventet på ham utenfor konsulatet, sier han aldri kom ut igjen.

Benekter involvering

Khashoggi-saken kan få store konsekvenser for relasjonene mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan skal søndag komme med en uttalelse om saken. Saudi-Arabia nekter for at de har kjennskap til Khashoggis forsvinning.

