Avskoging i brasiliansk Amazonas har økt med 25 prosent

Avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas-regnskogen har økt med 25 prosent i første halvdel i år sammenlignet med samme periode i fjor.

3.069 kvadratkilometer skog ble hogd i denne perioden, viser tall fra myndighetene fredag. Det er det høyeste tallet siden myndighetene begynte å føre statistikk i 2015.

Bare i juni ble over 1.000 kvadratkilometer avskoget, en økning på nesten 11 prosent fra i fjor. Juni markerer også starten på tørketiden i Brasil der faren for skogbranner er høy.

Amazonas-regnskogen er verdens største regnskog og strekker seg over ni land i Sør-Amerika. Rundt 60 prosent av regnskogen ligger i Brasil.

Brasil er blitt kritisert av en rekke land og miljøorganisasjoner for sin omfattende avskoging og manglende tiltak mot skogbranner i tørketiden.

President Jair Bolsonaro, som er en uttalt klimaskeptiker, har økt jordbruk og gruvedrift på beskyttet land og i reservater for urbefolkning siden har ble president i januar 2019.

Visepresident Hamilton Mourao sier at internasjonale investorer vil at Brasil skal vise resultater i kampen mot avskoging før de selv vurderer å delta i prosjekter for å beskytte miljøet i landet.

(©NTB)