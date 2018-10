Avslutter søk etter jordskjelvofre i Indonesia

Over 5.000 personer er fremdeles savnet etter jordskjelvet og tsunamien på øya Sulawesi i Indonesia for to uker siden, men myndighetene avslutter nå søket etter døde. Foto: (Aaron Favila/AP/NTB scanpix) Foto: ( NTB scanpix )