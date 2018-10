Avtale klar om åpning av jernbane mellom Nord- og Sør-Korea

Nord- og Sør-Korea er blitt enig om en storstilt seremoni for å feire starten på et prosjekt med å knytte veier og jernbaner mellom de to statene sammen.

På et møte på høyt nivå mandag avtalte de at seremonien skal holdes i november eller desember, ifølge det sørkoreanske gjenforeningsministeriet.

De ble også enig om å holde samtaler i nær framtid for å redusere spenningen langs grensa, blant annet ved hjelp av en felleskommisjon for å holde kommunikasjonen ved like og unngå kriser og sammenstøt ved misforståelser.

På møtet avtalte de også å drøfte planer om å sende en felles tropp til sommer-OL i 2020 og vurdere en felles søknad om å avholde sommer-OL i 2032.

De to partene avtalte videre et møte i november for å planlegge en videokonferanse i regi av Røde Kors for at eldre koreanere som ble skilt av krigen i 1950-53, kan se og snakke med hverandre.

(©NTB)

