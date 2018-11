Facebook hyret et PR-byrå for å sverte George Soros og andre som kritiserte IT-giganten. Nå beklager Facebook-toppen som sto bak prosjektet.

Avtroppende kommunikasjonssjef i Facebook, Elliot Schrage, sier han leide inn Definers, PR-byrået som har samlet informasjon om IT-gigantens kritikere og forsøkt å svekke offentlighetens tillit til dem.

Facebooks samarbeid med Definers ble først avslørt av The New York Times tidligere denne måneden. Da hevdet Facebook-sjef Mark Zuckerberg at PR-byrået ikke ble hyret for å skape falske historier om kritikere.

Han framholder at Facebook ikke har brukt byrået siden avsløringen.

Gikk ut mot Soros

Milliardæren George Soros, som har jødisk bakgrunn, har lenge vært gjenstand for antisemittisme og rasistisk hat av brukere på sosiale medier, som Facebook.

Ifølge Schrage skal Facebook ha bedt Definers «jobbe med tilfellet» Soros etter at han i januar kalte det sosiale mediet «et trussel mot samfunnet».

– Vi hadde aldri hørt slik kritikk fra Soros før. Vi ville finne ut om han hadde økonomiske motiver, sier Schrage.

Da kampanjen «Freedom from Facebook» presenterte seg som en grasrotkampanje, forsøkte Definers heller å skape inntrykk av at Soros finansierte den.

Definers' arbeid skal ifølge Schrage ha blitt stadig mindre regulert sentralt i Facebook. Det førte til at PR-byrået ble revet med i forsøket med å sverte kritikere, tilføyer han.

– Systemet jeg satt opp i selskapets kommunikasjonsteam har mislyktes her, og det beklager jeg for, sier han.

Lover oppvask

Facebooks nestkommanderende Sheryl Sandberg tar sin del av skylden.

– Noe av Definers arbeid var en del av materialet som ble presentert til meg. Jeg mottok også noen få eposter der Definers ble henvist til. Jeg lover en nøye gjennomgang av Definers arbeid for Facebook, framholder Sandberg.

Zuckerberg nevnte ikke Schrages rolle i Definer-saken da han tirsdag ble intervjuet av CNN, men han sa under intervjuet at han håpet på et samarbeid med Sandberg i flere tiår til.

Schrage har et tiår bak seg i Facebook. I likhet med Sandberg, kom han fra Google.

(©NTB)

Mest sett siste uken