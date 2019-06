Avviser at MC-medlem var mål for eksplosjonen i Linköping

Det er et mirakel at ingen ble alvorlig skadd, mener eksperter. Eksplosjonen i Linköping er en av de kraftigste i Sverige på 20 år. Foto: Jeppe Gustafsson / TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Lederen for MC-klubben No Surrender avviser opplysninger i svenske medier om at et av deres medlemmer var mål for eksplosjonen i Linköping.

Eksplosjonen i et boligstrøk i Linköping fredag er en av de største i Sverige på 20 år. Lørdag kveld melder flere svenske medier at målet for eksplosjonen var en 29 år gammel mann som er medlem av MC-klubben No Surrender. Men det avviser klubbens leder Geofrey Kitutu. – Dette er ikke et angrep rettet mot oss. Vi har ingen tilknytning til eiendommen, og ingen av våre gutter har tilknytning dit. Opplysningene i mediene er feil, sier han til Sveriges Television. Boligblokken i sentrum av Linköping fikk store skader på fasaden i den kraftige eksplosjonen fredag morgen. Smellet kunne høres på flere mils avstand. – Det er helt utrolig at ingen ble alvorlig skadd, sier politiets pressetalsperson, Björn Öberg. Politiet ber om tips fra publikum, særlig om plassen der det er mistanke om at noen plasserte en sprengladning. Forsterkninger Lørdag morgen fikk politiet i Linköping forsterkninger fra Nationella operative avdelingen (Noa), og en omfattende etterforskning er nå innledet. – Det er et digert arbeid å se på alle spor og tips vi har fått, det blir en stor etterforskning, sier Öberg. Ingen er foreløpig pågrepet i saken. Cirka 20 personer ble lettere skadd, og tre personer med splint- og sårskader ble fraktet til sykehus i ambulanse. En av dem oppgis å være en mann i 70-årene. Evakuert Lørdag fjernet politiet noen av sperringene rundt stedene som ble mest skadd. Men beboerne i bygningen som ble mest ødelagt, er fortsatt evakuert. Flere vinduer ble blåst ut og balkonger revet i stykker. Over hundre leiligheter ble skadd. Eksplosjonen ser ut til å ha skjedd rett utenfor en av bygårdene. Det har ennå ikke kommet noen resultater fra de tekniske undersøkelsene, men forskningssjef Henric Östmark fra Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) sier til Aftonbladet at sprengladningen må ha vært større enn en håndgranat. (©NTB)