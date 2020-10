Babyboom ventes i Filippinene etter nedstenging

Det ventes 214.000 ekstra fødsler i Filippinene før nyttår, som følge av at mange par ikke brukte prevensjon under koronanedstengingen i landet.

Det var fra før anslått at 1,7 millioner barn ville bli født i øyriket i løpet av 2020. Anslaget om 214.000 flere barn baseres på at mer enn en halv million kvinner ikke fikk tak i p-piller under en streng nedstenging i store deler av landet i mars.

– Vi holder et øye med virkningene av nedstenginger på befolkningen vår, sier Juan Antonio Perez III, som er leder for Filippinenes befolkningskommisjon.

Filippinene har fra før anslagsvis 109 millioner innbyggere. Ifølge tall fra landets helsedepartement har det vært 319.330 tilfeller av koronavirus i Filippinene, hvorav 2.674 er meldt for første gang på lørdag. 5.678 personer er bekreftet døde med koronaviruset i Filippinene.

