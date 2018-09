Bachelet vil samle bevis mot Myanmar

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, vil opprette en mekanisme for å samle bevis for Myanmars massive overgrep mot rohingyaene.

Bachelet tok i en tale i FNs menneskerettsråd mandag til orde for å opprette «en ny og uavhengig internasjonal mekanisme for Myanmar», som skal samle beviser og forberede et internasjonalt rettsoppgjør mot landet.

– Jeg oppfordrer innstendig rådet til å vedta en resolusjon og til å oversende saken til FNs hovedforsamling, slik at en slik mekanisme kan etableres, sa hun. En tilsvarende mekanisme er tidligere opprettet for Syria.

Folkemord

En granskingskommisjon fra FN konkluderte i forrige måned med at Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i delstaten Rakhine.

– Myanmars øverste generaler, blant dem forsvarssjef Min Aung Hlaing, må etterforskes og straffeforfølges for folkemord i delstaten Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i Rakhine, Kachin og Shan, konkluderer FN-granskerne i sin rapport.

Granskerne opplyser videre at de kan legge fram en lengre liste dersom «et kompetent organ i tråd med internasjonale normer og standarder» vil straffeforfølge dem.

Etnisk rensing

Rundt 720.000 medlemmer av den muslimske rohingya-minoriteten ble for ett år siden drevet på flukt over grensa til Bangladesh etter at regjeringsstyrker rykket inn og satte fyr på over 50 landsbyer.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) besluttet i forrige uke at den har jurisdiksjon til å etterforske Myanmars overgrep mot rohingya-minoriteten.

(©NTB)

