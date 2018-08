Badevakter ber foreldrene legge vekk telefonene

Tyske badevakter har sendt ut en advarsel etter at flere drukningsulykker knyttes til foreldres mobilbruk.

Tyske DLRG organiserer 40.000 frivillige badevakter på tyske badesteder. Hittil i år har 300 mennesker druknet under bading, og enda flere har blitt reddet fra drukningsdøden. Blant dem er 20 barn under 15 og 40 unge mellom 16 og 25. Også mange eldre dør fordi de svømmer for langt ut og går tom for energi.

DLRG har nå sett en direkte sammenheng mellom barn som får problemer i vannet og foreldre som er for opptatt med mobiltelefonen, skriver blant andre The Guardian.

For få foreldre og besteforeldre har blitt oppmerksomme på rådet: - Når du har barn eller barnebarn i vannet, legg vekk smarttelefonen, sier talsperson Achim Wiese i DLRG.

Dette støttes av Tysklands organisasjon for svømmehall-observatører.

- Vi opplever på daglig basis at folk bruker svømmebasseng som en barnehage og ikke følger med, sier president Peter Harzheim i Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister.

- Tidligere brukte foreldre og besteforeldre mer tid med barna i svømmebassenget. Et større antall foreldre er nå fiksert på sine smarttelefoner og ser hverken til høyre eller venstre, og følger absolutt ikke med på barna. Det er trist at foreldre oppfører seg så ansvarsløse nå om dagen, sier han til tyske medier.

DLRG ser også at svømmekunnskapene til tyske barn blir dårligere og kritiserer myndighetene for ikke å innføre obligatorisk svømmeundervisning.

Mest sett siste uken