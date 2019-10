Baghdadi-operasjon oppkalt etter kvinnelig IS-gissel

Den amerikanske spesialoperasjonen som førte til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadis død, var oppkalt etter det amerikanske IS-gisselet Kayla Mueller.

Mueller ble bekreftet død i februar 2015 etter å ha blitt holdt fanget av IS i 18 måneder. Den amerikanske hjelpearbeideren ble holdt fanget huset til den tidligere IS-toppen Abu Sayyaf. Hun ble seksuelt misbrukt av Baghdadi, ifølge opplysninger fra Sayyafs kone i avhør.

Det kommer stadig flere detaljer rundt den amerikanske operasjonen i helgen som førte til IS-lederens død.

Baghdadi tok sitt eget liv ved å utløse en bombevest da amerikanske spesialstyrker gikk til angrep i Idlib nordvest i Syria natt til søndag. Ifølge The Guardian var Baghdadi trengt opp i et hjørne av en robot og flere bjeffende hunder, før en amerikansk spesialsoldat ropte til ham og IS-lederen gikk i lufta sammen med tre barn han brukte som menneskelige skjold.

Fikk hjelp av irakisk etterretning

Deretter ble det tatt DNA-tester av Baghdadi som bekreftet hans identitet, og amerikanske styrker tok med seg deler av IS-lederens lik i forseglede bager. Ved 3.30-tiden natt til søndag forlot de amerikanske spesialsoldatene området.

Planleggingen av den amerikanske spesialoperasjonen startet i midten av september da irakiske myndigheter identifiserte en syrisk mann som hadde smuglet konene til to av Baghdadis brødre til Idlib-provinsen via Tyrkia.

Samme mann hadde tidligere hjulpet til med flytting av IS-lederens barn fra Irak. Identifiseringen av mannen var et stort gjennombrudd, og i midten av oktober var spesialoperasjonen i full gang.

– Ideologien er ikke død

Selv om IS-lederen nå er død er USAs kamp mot IS er langt fra over. Den militante gruppen, som oppsto fra restene av al-Qaida i Irak, har likevel ambisjoner om å gjenopprette seg selv. IS er fremdeles en farlig trussel i Irak og Afghanistan.

– Hovedpoenget er: Dette setter fienden på hælene, men ideologien – den er ikke død, sier Chris Costa, som er tidligere seniordirektør for kontraterrorisme i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

I sin tale søndag foreslo USAs president Donald Trump at andre land, som Russland, fortsetter kampen mot IS. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at amerikanske styrker vil forlate sitt oppdrag.

– Jobben vår er å ha kontroll og fortsette å ta ut lederne deres, sa forsvarsminister Mark Esper på tv-programmet «This Week» på ABC.

– Samlet sensitivt materiale

Donald Trump har videre opplyst at de amerikanske spesialstyrkene i angrepet fikk samlet «svært sensitivt materiale og informasjon om IS, om opprinnelsen, fremtidige planer og andre ting som vi ønsker».

Søndag kom det også en rekke meldinger om at IS-talsmann Abu Hassan al-Muhajir er drept. Han beskrives som Baghdadis høyre hånd.

Ifølge Trump krevde aksjonen mot Baghdadi ingen amerikanske liv, mens en rekke av Baghdadis medarbeidere ble drept. Operasjonen varte i to timer.

