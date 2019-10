Bakke-Jensen: – Greit å få diskutert Syria i NATO

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier det blir bra å få en diskusjon i NATO-regi om situasjonen i Syria.

– For NATOs del er det komplisert og noe vi må diskutere. Vi har fordømt dette angrepet fordi vi mener det ikke tjener situasjonen, men forverrer den, sier Bakke-Jensen om Tyrkias militæroperasjon i Nord-Syria.

– Det viktigste med situasjonen i Syria nå er at de store aktørene, de som regner seg som ansvarlige, holder seg innenfor folkeretten og tar de nødvendige humanitære hensyn.

– FN-engasjement kan være en vei å gå

Bakke-Jensen sier han også ser fram til en mer overordnet diskusjon om Syria.

– Det er en veldig kompleks situasjon der nå. Det er mange oppspill og initiativ. Da er det veldig greit å kunne møtes i NATO-sammenheng og diskutere mulighetsrommet og hva som er realistisk, og hva som ligger bak initiativene, sa Bakke-Jensen da han møtte norsk presse i Brussel i forkant av møtet.

Ett av initiativene som har kommet nylig, er fra hans tyske motstykke, Annegret Kramp-Karrenbauer. Hun har tatt til orde for en internasjonal sikkerhetssone i de syriske grenseområdene mot Tyrkia, en løsning hun sier forutsetter et FN-mandat.

– All den tid dette ikke bare er en militæroperasjon, men også en stor flyktningkrise, mener jeg dette er et initiativ som bør diskuteres. Det å kunne bli enige om et større FN-engasjement, kan være en vei å gå, sier Bakke-Jensen.

Ny sikkerhetslov

Om 5G og sikker utbygging av teknologisk infrastruktur sier statsråden at det allerede er ivaretatt i den nye sikkerhetsloven.

– Den pålegger operatørene å være sikre på at det de setter opp, det skal være så solid at det ikke skaper en nasjonal risiko eller går ut over personvernet, forklarer han. Statsråden mener den loven vil stå seg også etter at NATO eventuelt kommer fram til noen felles minstekrav.

– Ja, det tror jeg. Den er laget for å ta inn over seg at teknologien forandre seg.

