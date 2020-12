Ballongprotest mot EU-toppmøte

Greenpeace er ikke fornøyd med EUs klimaambisjoner og markerte det med en 27 meter høy varmluftsballong før toppmøtet i Brussel.

«EU: Hvilken planet er dere på?» lyder teksten på Greenpeace-ballongen.

EU-landenes ledere sikter mot et mål om 55 prosent kutt i klimautslippene innen 2030. Greenpeace er blant annet misfornøyd med at flere land i Sentral- og Øst-Europa vil ha penger til gass- og kjernekraft for å gå med på kuttet.

– Å kalle et 55-prosentsmål fullt av smutthull for en seier, er som å feire maratongull ti kilometer før mål, sier klimarådgiver Sebastian Mang i Greenpeace.

Han mener det foreslåtte målet ikke støttes av vitenskapen. Mang viser til FNs anslag om at det kreves årlige kutt på 7,6 prosent for å klare målet om mindre enn 1,5 graders temperaturstigning. Et mål om 55 prosent innen 2030 innebærer kutt på 5,5 prosent hvert år, ifølge Greenpeace. De krever minst 65 prosent kutt i utslippet fra forurensende sektorer dette tiåret.

Den blå og grønne globusballongen er lett å se, men aksjonen er likevel mindre oppsiktsvekkende enn fjorårets. Da tok Greenpeace-aktivister seg opp på fasaden på bygget der EU-toppmøtene holdes.

(©NTB)

