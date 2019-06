Ban Ki-moon mener faren for atomkrig øker

Faren for atomkrig er nå høyere enn på flere tiår, mener FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, som ber atomvåpenmaktene ta nedrustning på alvor.

USAs, Russlands, Kinas, Storbritannias og Frankrikes manglende framgang i nedrustningsarbeidet, kan bidra til å undergrave ikkespredningsavtalen, slo Ban fast i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Ikkespredningsavtalen fra 1970 er ment å hindre spredning av atomvåpen. Land som alt har slike våpen i sitt arsenal, har ved å undertegne avtalen forpliktet seg til å ruste ned. Land som ikke har atomvåpen, har ved å undertegne avtalen forpliktet seg til ikke å anskaffe slike våpen.

Foruten de fem atomvåpenmaktene Ban listet opp, har også India, Pakistan og Nord-Korea atomvåpen i sitt arsenal. Det er også kjent at Israel har atomvåpen, men landets ledere har aldri villet innrømme dette.

Nord-Korea trakk seg fra ikkespredningsavtalen i 2003, mens de tre øvrige landene aldri har undertegnet avtalen.

Bans budskap til atomvåpenmaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, som også har også vetorett i FNs sikkerhetsråd, er krystallklart:

– Det er på høy tid at disse landene tar nedrustning på alvor dersom de ønsker å opprettholde et nærmest universelt ønske om å hindre spredning av atomvåpen, sa han onsdag.

Ban er i dag nestleder i The Elders , en gruppe av tidligere ledere som ble dannet av Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela. Tidligere statsminister og WHO-leder Gro Harlem Brundtland er også med i gruppen.

The Elders anser ifølge Ban atomvåpen og klimaendringene for å utgjøre de to mest alvorlige eksistensielle truslene mot alt liv på jorda.

