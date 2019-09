Bank of England justerer ned brexit-bekymringen

Den britiske sentralbanken mener en brexit uten skilsmisseavtale med EU vil ramme økonomien i mindre grad enn tidligere fryktet.

– Forbedringer i beredskapen betyr at våre aktuelle antakelser om hva som i verste fall kan skje, er mindre alvorlige nå enn de vurderingene vi la fram i november, skriver sentralbanksjef Mark Carney i et brev til en parlamentskomité.

Han sier Bank of England nå anslår at matprisene vil øke med 5–6 prosent, i stor grad som resultat av at pundet vil bli svakere. I november i fjor så banken for seg at maten ville bli 10 prosent dyrere.

Selv om Carney justerer ned negative effekten av en hard brexit, har britene god grunn til å stålsette seg. For et snaut år siden anslo sentralbanken at brutto nasjonalprodukt ville falle med 8 prosent. Nå er estimatet ned nedgang på 5,5 prosent før bunnen er nådd.

Arbeidsledigheten er ventet å gå opp til 7 prosent i stedet for det tidligere anslaget på 7,5 prosent. Det er uansett betydelig høyere enn dagens 3,8 prosent, som er den laveste ledigheten på 45 år.

Inflasjonen er ventet å nå 5,25 prosent i stedet for 6,5 prosent. I dag ligger den på rundt 2 prosent. Importvarer vil trolig stå for mye av prisveksten, noe som også henger sammen med en svekkelse av pundet.

