Barer og restauranter åpner igjen i São Paulo

Rio de Janeiro åpnet sine barer forrige uke, og denne uken følger Brasils mest folkerike by, São Paulo, etter.

Barer og restauranter kan være åpne i seks timer om dagen med redusert antall kunder og sosial distansering. Menyer og skilt må være digitale.

Til tross for at kurvene fortsatt peker oppover, sier ordfører Bruno Covas at det verste er over.

– Den mest akutte fasen er over. Derfor er det på tide å gjenåpne økonomisk aktivitet, sier Covas.

Blant de 12 millioner innbyggerne i byen er mer enn 140.000 registrert smittet med koronaviruset, og 7.600 personer har dødd, inkludert 618 forrige uke.

