Barn drept i Jemen-angrep

Minst fem sivile, blant dem to kvinner og to barn, er drept i et flyangrep fra den saudiledede koalisjonen i Jemen, opplyser Houthi-kilder.

Flyangrepet var rettet mot en bil i Kitaf-distriktet i den nordlige Saada-provinsen, som grenser til Saudi-Arabia, og det fant sted mandag, opplyser en talsmann for det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i hovedstaden Sana. Houthi-opprørerne har offentliggjort bilder av det de hevder er den utbombede bilen, samt av ofrene for angrepet. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, og 10 millioner av dem trues av akutt sult. (©NTB)