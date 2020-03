Barn omkom da båt kantret utenfor Lesvos

Et barn har omkommet og et annet er innlagt på sykehus etter at en overfylt båt kantret idet den var på vei fra Tyrkia til den greske øya Lesvos.

Ifølge gresk politi ble begge barna funnet bevisstløse etter at båten kantret ved 7.30-tiden mandag morgen. En av dem, en liten gutt, kunne ikke gjenopplives. Det andre barnet ble brakt til sykehus. 46 andre personer ble brakt i sikkerhet, ifølge myndighetene. (©NTB)

