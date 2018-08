Barnehagebarn kledd opp som jihadister i parade

Nå legger barnehagebestyreren og arrangøren seg paddeflate.

En barnehage i Indonesia, som er verdens største muslimske land, har fått massiv kritikk etter at de kledde opp barnehagejenter i jihadistkostymer for å delta i en parade som markerte landets 73. uavhengighetsdag.

Bilder og videoer fra paraden viser barna som marsjerer i byen Probolinggo på øya Java. Barna var utstyrt med svarte niqablignende kostymer og bar på kopier av skytevåpen som var kuttet ut i papp, skriver The Guardian.

Barnehagebestyreren Hartatik hevder temaet for barnehagens deltagelse i paraden var «profetens kamp» for å styrke «troen og hengivenheten til Allah».

Barnehagen TK Kartika ligger på et indonesisk militæranlegg i byen Probolinggo. Paraden fant sted på lørdag, som er dagen etter Indonesias uavhengighetsdag 17. august.

Legger seg paddeflat

Barnehagebestyreren ble i ettertid nødt til å stille på en pressekonferanse for å komme med en offentlig beklagelse, skriver The Australian som gjengir indonesiske BBC. Hun hevder barnehagen brukte kostymer og rekvisitter fra tidligere parader for å spare penger.

- Det var ikke noe motiv bak dette og vi hadde ingen intensjon med å påvirke barnas sinn i en voldelig retning. Vi brukte de samme rekvisittene fra året før for å spare penger, sier Hartatik.

Hun ga imidlertid ingen forklaring på hvorfor jihadistkostymene var blitt brukt i tidligere parader, skriver The Guardian.

- Jeg trodde aldri at dette ville bli en kontroversiell sak. Det som betyr noe er at barna var glade for å kunne delta og de likte å bruke rekvisittene, sier hun.

Videre sier Hartatik at hun hadde spurt lederen for militæranlegget om tillatelse til å bruke kostymene, noe han sa ja til fordi det ville «fremme islamske verdier».

Leder for militæranlegget i Probolinggo, oberstløytnant Kav Depri Rio Saransi, opplyser at paradens eneste hensikt var å lære barna om «islams kamp», og avviser at de ønsket å fremme religiøs radikalisering.

- Hensikten var å vise fram islams kamp, og ikke radikalisme, men dette ble en kontroversiell sak og folk oppfattet det på en annen måte, sier oberstløytnanten.

- Som militær leder med ansvar for barnehagen på anlegget vårt, beklager jeg. Dette var utilsiktet, sier han.

Arrangøren for paraden sier de ikke hadde forhåndsgodkjent noen av kostymene eller rekvisittene.

- Arrangørene mislyktes med å være mer selektive og strenge. Derfor beklager jeg, sier Supaini, som er ansvarlig for paradearrangementet.

- Vi arrangerte denne begivenheten for å fremme indonesisk kunst og kultur. Så jeg beklager for denne hendelsen, sier Supaini.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5 — Yenni Kwok (@yennikwok) August 18, 2018

Pinlig affære

Bilder og videoer fra paraden gikk viralt på sosiale medier i Indonesia, samme dag som åpningsseremonien til Asialekene i hovedstaden Jakarta.

15.000 utøvere fra 45 land deltar i Asialekene, som er den største sportsbegivenheten i verden etter De olympiske leker. Det anslås at Asialekende i Indonesia, som pågår i to uker, tiltrekker seg 150.000 besøkende fra hele Asia.

Paraden i Probolinggo er en pinlig affære for vertskapslandet Indonesia som ønsker å vise fram sin beste side under lekene.

Jihadist-paraden har også blitt et tema i det indonesiske parlamentet. Taler i parlamentet, Bambang Soesatyo, omtaler opptrinnet som «upassende spetakkel».

- Å beordre barn til å bære svarte, heldekkende kostymer og bære våpenkopier, skaper en dårlig oppfatning. Denne typen behandling kan skade barnas begreper, sier Soesatyo.

Verdens største muslimske land

Indonesia er det landet i verden med den største muslimske befolkningen. Indonesias etterretningssjef opplyste tidligere i år at indonesiske studenter er svært utsatt for radikalisering fra islamistiske grupper. Etterretningssjef Budi Gunawan fortalte i april at 39 prosent av Indonesias universitetsstudenter har blitt utsatt for radikale krefter, ifølge australske ABC.

Ifølge en rapport fra den indonesiske etterretningstjenesten støtter 24 prosent av universitetsstudentene jihad (hellig krig) og opprettelsen av en islamsk stat, såkalt kalifat, i Indonesia, melder ABC.

Aceh er den eneste provinsen i Indonesia som praktiserer sharialovgivning. Aceh-provinsen har praktisert strenge religiøse lover siden 2012, da de inngikk en avtale med sentralmyndighetene for å avslutte et langvarig opprør.

Mest sett siste uken