Barnier: – Vi trenger mye mer tid

Det er fortsatt mulig å nå enighet om brexit, forsikrer EU-toppene. Men ikke alle klarer å skjule de pessimistiske tankene.

– Vi trenger mye mer tid. De kommende ukene vil vi jobbe rolig og tålmodig videre, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier på vei inn til EUs toppmøte i Brussel onsdag kveld.

Stats- og regjeringssjefene hadde satt av hele kvelden til å diskutere de vanskelige brexitforhandlingene, som nå står fast etter en kollaps i helgen.

Møtet startet med at Storbritannias statsminister Theresa May fikk legge fram sin egen vurdering av situasjonen.

Deretter flyttet de øvrige stats- og regjeringssjefene seg til et annet rom for å snakke videre uten at May fikk være med.

Tror på enighet

På vei inn til toppmøtet forsikret May om at det fortsatt er mulig å nå enighet.

– Jeg mener det fortsatt er mulig å nå en avtale, og nå er tida inne for å få det til å skje, sa May.

Det er i første rekke spørsmålet om irskegrensa som har skapt problemer i forhandlingene. Men selv om grensespørsmålet ennå ikke er løst, er det gjort gode framskritt de siste ukene, ifølge May.

– Jeg tror alle rundt bordet ønsker en avtale, og hvis vi jobber intensivt og tett, kan vi oppnå dette, sa hun.

Frykter «no deal»

Flere av de øvrige stats- og regjeringssjefene kom med lignende forsikringer.

Men de beroligende ordene ble samtidig krydret med advarsler om at et «no deal»-scenario, der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass, virker mer sannsynlig enn før.

– Vi må alle forberede oss på dette, sa Slovakias statsminister Peter Pellegrini.

EUs president Donald Tusk har i forkant av toppmøtet sagt at «no deal» virker mer sannsynlig enn noensinne etter at forhandlerne møtte veggen søndag kveld.

Irsk problem

Målet var egentlig ha et ferdig avtaleutkast på plass på søndag, slik at lederne kunne bruke toppmøtet på å diskutere dette. Men søndag ble det klart at dette ikke ville la seg gjøre.

– Vi er fortsatt ikke der, sa Barnier på vei inn til toppmøtet onsdag kveld.

Det viktigste spørsmålet som gjenstår, er hvordan EU og Storbritannia skal finne en løsning for grensa mellom Irland og Nord-Irland, som blir britenes eneste landgrense mot EU etter skilsmissen.

Av hensyn til den nordirske fredsprosessen regnes det som avgjørende å sikre at det ikke oppstår nye grensesperringer. Men EU har ikke klart å komme til enighet med britene om hvordan dette målet skal nås.

Behov for mandat

Litauens president Dalia Grybauskaite viste til den vanskelige politiske situasjonen i Storbritannia, der May presses både av opposisjonen og av sine egne.

Det store problemet i forhandlingene, fastholdt Grybauskaite, er at May ikke har noe ordentlig politisk mandat. Britenes posisjon er konstant oppe til debatt og i bevegelse, noe som gjør det svært vanskelig for EU å forhandle med dem.

– Vi vet ikke hva de vil. De vet ikke engang selv hva de vil, sa Grybauskaite, som la til at det som virkelig trengs, er at britene samler seg bak statsministeren og gir henne et sterkt mandat.

Men den litauiske presidenten er ikke bekymret.

– Ikke ennå. Det er fortsatt tid til at dramaet kan utspille seg, sa hun.

