Barnier mener «sannhetens øyeblikk» nærmer seg

EUs brexitsjef Michel Barnier mener oktober vil bli sannhetens øyeblikk i forhandlingene med Storbritannia.

EUs president Donald Tusk har nå bestemt seg for å foreslå et ekstraordinært toppmøte i november for å avslutte forhandlingene om en skilsmisseavtale med Storbritannia.

Sjefforhandler Michel Barnier framhever på sin side EUs ordinære toppmøte den 18. oktober som det avgjørende øyeblikket – slik det opprinnelig var planlagt at det skulle bli.

– EU-toppmøtet i oktober blir sannhetens øyeblikk. Det er da vi får se om avtalen vi håper på, er innenfor rekkevidde, sier Barnier.

Forslaget om et ekstra toppmøte i november ble diskutert på et ministermøte i Brussel tirsdag kveld. Der kom det fram at flere medlemsland er skeptiske til ideen fordi de frykter at utsettelsen skal føre til redusert press i forhandlingene, slik at det blir vanskeligere å nå enighet.

– Men for meg og for forhandlingsdelegasjonen min er det fortsatt oktober som er det avgjørende øyeblikket, sier Barnier.

(©NTB)

