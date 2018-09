Barnier sier nei til å stille som kandidat til toppjobben i EU

EUs brexitsjef Michel Barnier har bestemt seg for ikke å delta i kampen om å bli ny president i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker.

«Jeg har i dag bestemt meg for ikke å stille», skriver Barnier på Twitter.

Franskmannen begrunner beslutningen med at han har et ansvar for å fortsette å lede de pågående brexitforhandlingene med Storbritannia.

Barnier tilhører den kristenkonservative partigruppen EPP, som møtes i Helsingfors i november for å velge sin kandidat når Jean-Claude Juncker skal byttes ut neste år.

Barnier har tidligere vært medlem i EU-kommisjonen i to perioder. Han har også hatt ministerposter i flere franske regjeringer.

Før valget av dagens EU-kommisjon i 2014 tapte han nominasjonskampen i EPP mot Juncker.

(©NTB)

Mest sett siste uken