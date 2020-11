Barr åpner for føderal etterforskning av påstått valgfusk

USAs justisminister William Barr gir den føderale påtalemyndigheten grønt lys til etterforskning av påståtte tilfeller av valgfusk.

Inntil nå er det påtalemyndigheten og rettssystemene i de ulike amerikanske delstatene som har tatt seg av denne typen saker.

Men Barr sendte mandag lokal tid ut et brev der han endret praksisen. Nå kan påstått valgfusk også etterforskes av den føderale påtalemyndigheten, som er underlagt Barr.

Han understreket at det bare skal igangsettes etterforskning hvis det er hold i anklagene.

Lederen for justisdepartementets avdeling for etterforskning av valg-relaterte forbrytelser, Richard Pilger, reagerte sterkt på Barrs brev. Han har nå varslet at han går av, ifølge en epost som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

