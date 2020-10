Barrett godkjent av komité i Senatet

Justiskomiteen i Senatet i USA har godkjent Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Demokratene i komiteen boikottet avstemningen.

Vedtaket torsdag betyr at saken sendes videre til behandling i plenum, der alle de hundre senatorene skal avgjøre saken. Det skjer etter alt å dømme førstkommende mandag. 52 av senatorene er republikanere, noe som betyr at Barrett høyst sannsynlig blir godkjent.

Utnevnelsen av 48 år gamle Barrett vil føre til at domstolen får et konservativt flertall på seks mot tre dommere. Dermed vil den konservative fløyen kunne dominere i mange år framover.

Demokratene har innstendig bedt Trump og republikanerne om å vente med utnevnelsen til etter presidentvalget, men uten resultat.

Blant viktige saker som kan havne på domstolens bord i nærmeste framtid, er Barack Obamas helsereform og saker knyttet til valgavviklingen 3. november. Barrett er kjent som abortmotstander, og mange demokrater frykter at Barrett og resten av det konservative flertallet vil forby fri abort i USA.

Plassen i høyesterett ble ledig etter at den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har ikke utelukket at han vil gå inn for å utvide høyesterett med flere dommere for å skape en bedre balanse mellom de to fløyene – hvis han vinner valget.

