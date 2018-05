Barth Eide: - Underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide mener det er grunn til bekymring dersom USA trekker seg ut av atomavtalen med Iran.

Det er ventet at president Donald Trump vil kunngjøre tirsdag kveld at USA trekker seg fra den iranske atomavtalen. Europeiske makter har i flere måneder forsøkt å overbevise Trump om viktigheten av å opprettholde avtalen. En europeisk diplomat opplyste til The New York Times at det er «svært liten sjanse» for dette.

Atomavtalen kom på plass sommeren 2015 og avsluttet et tre tiår langt vestlig sanksjonsregime og isolasjonspolitikk overfor Teheran. Trump har tidligere omtalt avtalen som en «katastrofe» og som «galskap».

Den svært erfarne utenrikspolitikeren og tidligere utenriksminister og forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap), mener det vil være veldig alvorlig om Trump velger å trekke USA ut av avtalen.

- Dette har vært en suksess for godt samarbeid mellom mange parter. Det er en internasjonal avtale som ble forhandlet fram med sterk støtte fra europeiske land som er allierte av USA. De som følger med på dette, inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, sier at Iran faktisk har overholdt avtalen. Det har Frankrike, Storbritannia og Tyskland også vært klare på, sier stortingsrepresentant Barth Eide til Nettavisen.

- Det vil være ganske alvorlig for den internasjonale politikken. I prinsippet kan avtalen videreføres uten USA, men det spørs om det går i praksis. Det bekymrer meg, sier han.

- Er det et paradoks at Trump prøver å få på plass en atomavtale på Koreahalvøya mens han tilsynelatende ønsker å skrote en eksisterende atomavtale?

- Ja. Det er egentlig det. Det som skjer i Korea er ganske spennende. Det er et langt lerret å bleke, men har så langt vært lovende. Når Trump åpenbart er så stolt av dette, er det underlig at han skal ødelegge en avtale som virker. Det er ikke så mange sånne avtaler vi har. Det er en sjelden suksess i nåtids-diplomatiet, sier Barth Eide.

- Og hva vil være effekten i Iran? Denne avtalen har vært omstridt i Iran også. Det har internt vært strid om man skal fortsette atomprogrammet. Det er ikke nødvendigvis de krefter som vil ha et moderne land, som er motstandere av denne avtalen. Det kan føre til en negativ utvikling i Iran og øke spenningen i en allerede spent regionen.

- Kan det bli et våpenkappløp i regionen, Barth Eide?

- Hvis det nå skulle gå dithen at Iran gjenopptar atomprogrammet, kan vi definitivt se et våpenkappløp i regionen. Vi vil fort kunne se at Saudi-Arabia vil tenke det samme.

Israel er per dags dato den eneste atommakten i regionen.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap).

Trumps nye rådgivere

I løpet av Trumps første år i Det hvite hus har tidligere utenriksminister Rex W. Tillerson og tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster maktet å overbevise presidenten til å avvente en endelig beslutning, og advart om at USA ikke har noen alternativ plan dersom avtalen blir skrotet.

Disse rådgiverne er nylig blitt erstattet med noen av Iran-avtalens største kritikere - henholdsvis Mike Pompeo og John R. Bolton, ifølge The New York Times.

Internasjonale inspektører hevder det ikke er påvist noen brudd på avtalen etter at den trådde i kraft for 28 måneder siden - med unntak av noe få overtredelser som er blitt rettet opp i ettertid.

Det gjenstår å se hva de andre landene velger å gjøre dersom USA går til det skrittet og trekker seg fra avtalen, men EU sier de er innstilt på å fortsette å gjennomføre Iran-avtalen.

- Vi mener avtalen fungerer, og vi er innstilt på å fortsette å gjennomføre den, sier Maja Kocijancic, som er pressetalskvinne for EUs utenrikssjef Federica Mogherini, ifølge NTB.

EUs utenrikssjef vil komme med en uttalelse etter Trumps kunngjøring.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun frykter usikkerhet i lang tid framover dersom USA trekker seg ut av avtalen.

- Faremomentet er at også Iran da går ut av avtalen, sier Søreide til NTB, men understreker at det ikke er automatikk i dette.

Frykter våpenkappløp



Jordans utenriksminister Ayman al-Safadi frykter et våpenkappløp i regionen dersom avtalen skrotes. Han advarer om «farlige ettervirkninger» og et mulig våpenkappløp i Midtøsten, dersom det ikke kommer en politisk løsning som sørger for å fjerne kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen fra regionen, skriver Haaretz.

Det iranske nyhetsbyrået Fars melder at Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, har forutsett at avtalen vil kollapse.

Ali Larijani, president for Irans nasjonalforsamling, hevder at om USA trekker seg, vil det føre til større ideologisk oppslutning innad i Iran.

- Herr Trump. De kan være sikker på at et avtalebrudd vil oppmuntre den iranske nasjonen til å fortsette sin vei mot islamsk revolusjon, og at folket vil stå bak sin suverene leder, heter det i en uttalelse fra Larijani, ifølge NTB.

Irans president Hassan Rouhani advarer om at landet kan gå en utfordrende tid i møte.

- Det er mulig at vi kommer til å få problemer de neste to til tre månedene, men vi skal komme oss gjennom dette, sier Rouhani på en oljekonferanse i Iran.

Fakta: Fakta om atomavtalen med Iran

* Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. * Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. * I bytte mot innsyn skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves. * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser. * FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. * Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves på åtte år. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. * President Donald Trumps administrasjon har to ganger tidligere i år motvillig konkludert med det samme. * Trump har gjentatte ganger betegnet avtalen som katastrofalt dårlig og lovet å skrote eller reforhandle den.

