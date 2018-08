Basketballspiller kritiseres av Trump, men forsvares av førstedamen

Få timer etter at Donald Trump latterliggjorde basketballspilleren LeBron James på Twitter, sa Melania Trump at NBA-superstjernen gjør en god jobb for de unge.

Ballen begynte å rulle da James i et intervju mandag uttalte at presidenten bruker sport til å splitte befolkningen, og at han ikke lenger vil sitte og se på det uten å si noe.

Uttalelsen gikk ikke upåaktet hen hos USAs president, som på Twitter hadde følgende kommentar til intervjuet:

– LeBron James ble intervjuet av den dummeste mannen på TV, Don Lemon. Han fikk LeBron til å framstå som smart, noe som ikke er lett.

Lemon jobber for TV-kanalen CNN, som Trump har vært i tottene på gjentatte ganger.

Presidenten avslutter meldingen med «jeg liker Mike», som kan tolkes som at han har tatt standpunkt i debatten om hvorvidt LeBron James eller Michael Jordan er den største basketspilleren gjennom tidene.

Støtte fra førstedamen

I etterkant av uttalelsen tar USAs førstedame Los Angeles Lakers-profilen i forsvar via sin talsperson. Hun mener James «gjør en god jobb på vegne av vår kommende generasjon» og sier hun gjerne vil besøke en av skolene han har åpnet i hjemstaten Ohio.

Under et valgmøte nettopp i Ohio lørdag kveld, talte Trump til forsamlingen i godt over en time uten å nevne konflikten med delstatens basketballhelt.

Jordan hyller James

Lørdag formiddag uttalte Michael Jordan seg om Twitter-meldingene fra presidenten.

– Jeg støtter LeBron James. Han gjør en fantastisk jobb for samfunnet, sier han til nyhetsbyrået AP via sin talsperson.

Tidligere denne uken kritiserte James presidentens negative syn på idrettsprofiler som kneler under nasjonalsangen i protest mot politivold og rasediskriminering.

– De siste månedene har jeg lagt merke til at han bruker sport som et virkemiddel til å splitte oss, og det er ikke noe jeg kan forholde meg til. Jeg kan ikke sitte stille og la være å si noe, sa NBA-stjernen i et intervjuet med Lemon i CNN mandag.

LeBron James har enn så lenge ikke kommentert Trumps tweet.

(©NTB)

