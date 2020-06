Båt sank vest for Hirtshals – to nordmenn reddet i land

To norske fiskere er reddet av den danske kystvakten etter at båten deres tok inn vann og sank vest for Hirtshals.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

De to nordmennene er i god behold, skriver den danske avisa B.T. Forliset skjedde omkring fem sjømil vest for Hirtshals, der båten hadde ligget i lengre tid til reparasjon. Kutteren seilte fra Hirtshals og begynte plutselig å ta inn vann. De to fiskerne sendte ut mayday-signal. Avisa Fiskerforum, som B.T. siterer, forteller at hendelsen skjedde rundt klokka 15.30 fredag ettermiddag. (©NTB)

Reklame Her finner du munnbind til flyturen