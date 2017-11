BBC utsetter tv-serie etter voldtektsanklager mot Gossip Girl-stjerne

Ed Westwick, som slo gjennom i tv-serien Gossip Girl, er anklaget for flere voldtekter. BBC utsetter nå to kommende serier der Westwick spiller.

BBC-serien «Ordeal By Innocence», basert på Agatha Christies «Miss Marple»-bøker, skulle etter planen sendes på kanalen i julen, men utsettes nå etter voldtektsanklagene mot Westwick.

– BBC dømmer ikke, men serien vil ikke bli programsatt før denne saken er ute av verden, sier en talsmann for BBC.

I tillegg har Westwick tatt pause fra innspillingen av komiserien «White Gold», som er i gang med innspillingen av sesong to. Også denne serien sendes på BBC.

Politiet i Los Angeles opplyste tirsdag at de etterforsker Westwick, etter at to kvinner har anklaget skuespilleren for voldtekt. Westwick selv benekter at han har gjort noe galt.

– Det er både nedslående og trist for meg at to uverifiserte og beviselig usanne beskyldninger i sosiale medier, resulterer i at noen tror at jeg skal ha gjort noe så skammelig og grusomt som dette, skrev Westwick på Twitter etter at anklagene ble kjent.

