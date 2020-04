Begravelsesbyrå i New York måtte oppbevare 50 lik i lastebiler

Politiet rykket onsdag ut og fant rundt 50 råtnende lik i oppbevart i lastebiler etter at et begravelsesbyrå gikk tom for oppbevaringsplass i New York.

Lastebilene sto parkert rett utenfor begravelseshjemmet. Likene ble lagt på is i lastebilen for å bremse forråtnelsesprosessen. Politiet ble varslet da forbipasserende klagde på lukta. Det vil ikke bli reist tiltale for forholdet. Begravelsesbyrået fikk tak i en større lastebil med kjølelager senere samme dag. Det er uklart hvor mange som døde av covid-19, skriver New York Times. Begravelsesbyråene i New York har slitt med sprengt kapasitet siden koronapandemien brøt ut. Minst 18.000 mennesker har dødd i storbyen siden slutten av mars. (©NTB)