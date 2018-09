Bekrefter megatabbe i urovekkende klimarapport

- Vi er oppriktig lei oss, sier EDJNet som sto bak rapporten

Denne uken publiserte det europeiske journalistnettverket EDJNet en urovekkende klimarapport om temperaturendringer i 558 europeiske byer over de siste 117 årene.

Rapporten slo fast at alle byene hadde en høyere gjennomsnittstemperatur i tidsperioden 2000 til 2017 enn i forrige århundre. Det mest oppsiktsvekkende ved rapporten var at enkelte byer hadde en svært høy økning i gjennomsnittstemperaturer i det 21. århundret sammenlignet med gjennomsnittstemperaturen for det 20. århundre.

Den svenske byen Kiruna toppet listen over samtlige byer med høyeste snittemperatur i det 21. århundret, som var 3,4 grader høyere enn i det 20. århundret. Fredrikstad havnet på andreplass av de 558 byene med en gjennomsnittstemperatur i det 21. århundre på 3,0 grader høyere enn forrige århundre.

Fjernet norsk by



Flere svenske medier, inkludert SVT, og Nettavisen omtalte klimarapporten. Nettavisen snakket med en klimaforsker som påpekte at tallet for Fredrikstad var feil.

Nå har EDJNet bekreftet at de har gjort flere feil i rapporten, og at gjennomsnittstemperaturen for 38 byer er nå fjernet fra publikasjonen, inkludert Fredrikstad og Kiruna.

- Tidligere denne uken fant vi feil i, og avpubliserte, 38 byer i Europe One Degree Warmer-prosjektet. Blant dem var det Kiruna, som i den feilaktige dataen hadde den største temperaturøkningen i Europa, og flere andre nordiske byer. Som et resultat var noen av de mest iøynefallende overskriftene og vinklene overdrevet eller feil, skriver Leo Wallentin ved EDJNet i en e-post til Nettavisen.

- Vi er oppriktig lei oss. Prosjektet tar sikte på å bidra med kunnskap rundt de faktiske temperaturøkningene, og det er åpenbart uakseptabelt at den opprinnelige publiseringen inneholdt feil, skriver han.

1.-plassen nedjustert med 2,0 grader

Etter at EDJNet rettet opp feilen, er det byene Bucuresti og Wien som havner på 1.- og 2.-plass med gjennomsnittlige temperaturøkninger på henholdsvis 1,4 og 1,3 grader.

Dette er en forskjell på hele 2,0 grader hvis man sammenligner Kiruna - som ble oppført med en temperaturøkning på 3,4 grader - med Bucuresti som har en økning på 1,4 grader.

Mest sett siste uken