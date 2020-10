Belgia utsetter all ikke-akutt helsebehandling

For å håndtere en kraftig stigning i antallet koronatilfeller, kunngjorde Belgia at de kommer til å sette nesten all helsebehandling på vent.

Beskjeden kom fra Belgias helseminister og visestatsminister Frank Vandenbroucke tirsdag. Tirsdag var det 446 pasienter på landets intensivavdelinger. Vandenbroucke har tidligere sammenlignet smittespredningen i landet med en tsunami. Mandag stengte Belgia alle kafeer og restauranter i en måned, og innførte portforbud mellom midnatt og klokka fem. Den framtredende virologen Yves van Laethem har uttalt til avisa La Dernière Heure at landet kan måtte stenge ned igjen. Belgia registrerte 816 nye koronavirustilfeller per 100.000 innbyggere sist uke, nest flest i Europa, og 10.443 av landets 11 millioner innbyggere har dødd med sykdommen. (©NTB)