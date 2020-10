Belgias tidligere ukjente prinsesse har møtt sin far

Kvinnen som Belgias tidligere kong Albert fikk utenfor ekteskap, og som han lenge ikke ville anerkjenne, har nå møtt sin far for første gang.

Delphine Boël (52) kjempet i flere år for at mannen hun mente var hennes biologiske far, skulle avgi DNA-prøve. Det måtte han til slutt gjøre, dermed ble det fastslått at han var kvinnens far.

Tirsdag opplyste det belgiske kongehuset at far og datter har møtt hverandre for første gang. Vedlagt pressemeldingen er et bilde av en smilende prinsesse sittende ved siden av Albert II og hans kone dronning Paola.

Delphine Boël fikk for få uker siden retten til å bruke tittelen prinsesse, og hun kaller seg i dag har i dag prinsesse Delphine av Saxen-Cobourg.

