Belgias utenriksminister lagt inn på intensivavdeling

Sophie Wilmès, Belgias utenriksminister, testet positivt for korona forrige uke og er nå lagt inn på intensivavdeling.

Den 45 år gamle ministeren er ved bevissthet og kan kommunisere, sier talskvinnen hennes. En kilde i staben hennes beskriver Wilmes' tilstand som stabil.

Statsminister Alexander De Croo ønsker Wilmes god bedring. Han overtok som regjeringssjef for tre uker siden, etter at Wilmes hadde ledet en overgangsregjering i et snaut år.

Belgia opplever for tiden en svært alvorlig smittebølge. Forrige uke var det i snitt 33 dødsfall og nesten 10,000 nye smittetilfeller daglig.

