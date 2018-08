Belgisk politi starter drapsetterforskning etter funn av tre døde barn

Tre barn er funnet døde i Belgia etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv. Ifølge belgiske medier skal moren ha innrømmet å ha drept barna.

Påtalemyndigheten bekrefter at de har startet drapsetterforskning etter at en tre måneder gammel gutt, en to år gammel gutt og en fire år gammel jente ble funnet døde i hjemmet sitt i småbyen Varsenare onsdag.

Ifølge belgiske medier kjørte den 30 år gamle moren til barna med vilje inn i en bropilar natt til onsdag. Hun skal ha fortalt redningsmannskapene at hun hadde drept barna sine tidligere på natten. Barnas far skal ha sovet mens de angivelige drapene skjedde.

Belgisk politi vil ikke kommentere om barnas mor er mistenkt for å stå bak drapene.

– Hun har ikke blitt formelt avhørt og politiadvokaten vil ikke si noe på det nåværende tidspunkt, sier påtalemyndighetens talsperson Yves Segaert.

(©NTB)

Mest sett siste uken