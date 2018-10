Bellingcat mener å ha identifisert nok en russisk agent etter Skripal-angrepet

Den andre av de to russerne som er mistenkt for nervegiftangrepet i Salisbury, er lege og ansatt i den russiske etterretningstjenesten GRU, ifølge Bellingcat.

– Vi har nå identifisert «Aleksandr Petrov» til i virkeligheten å være doktor Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin, en militært utdannet lege som er ansatt i GRU, skriver den britisk-baserte nettbaserte gravegruppen mandag.

I september meldte gruppen at den hadde identifisert den første av de to mistenkte russerne. Han er av britisk politi identifisert som Ruslan Bosjirov, men er ifølge Bellingcat identisk med en oberst i GRU ved navn Anatolij Tsjepiga.

Britiske myndigheter har tidligere uttalt at begge de mistenkte er russiske etterretningsoffiserer fra GRU som reiste til Salisbury under dekknavn. De har ikke villet kommentere Bellingcats opplysninger.

De to russerne er mistenkt for å stå bak nervegiftangrepet mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i mars. De to overlevde, men i juli døde den britiske kvinnen Dawn Sturgess etter tilfeldigvis å ha blitt eksponert for samme gift.

De to russerne har begge stått fram på russisk TV og bedyret sin uskyld. De hevder at de var i Salisbury som turister.

