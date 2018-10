Bellona lettet etter seier i EU-parlamentet

EU-parlamentet stemte ned en kontroversiell formulering om at fangst og lagring av CO2 ikke er til å stole på som del av løsningen på klimaproblemet.

Miljøstiftelsen Bellona kunne dermed puste lettet ut etter en intens lobbykampanje det siste døgnet for å få stoppet forslaget.

– Dette er et eksempel på at deler av miljøbevegelsen ikke forstår hva dette handler om. Det er ganske alvorlig. Vi ser at en del av miljøkampen blir direkte kontraproduktiv, sier Bellona-sjef Frederic Hauge til NTB.

Den kontroversielle formuleringen lå inne i et forslag til resolusjon fra EU-parlamentet med innspill til COP24, den store klimakonferansen som finner sted i den polske byen Katowice i desember.

Selve resolusjonen ble til slutt vedtatt. Men et knapt flertall av de folkevalgte stemte for å fjerne avsnittet om fangst og lagring av CO2, også kjent som CCS.

I det opprinnelige forslaget het det blant annet at CCS «ikke kan stoles på som del av noen løsning» på klimaproblemet.

Useriøst og løgnaktig, mener Bellona. Ifølge Hauge er CCS en helt nødvendig del av løsningen hvis verden skal unngå klimakatastrofe.

– Vi er nødt til å ta et oppgjør i miljøbevegelsen i Europa om hva det er vi holder på med, sier han.

