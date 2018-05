Ber flyplassansatte være obs dersom jenter blir stoppet med en skje i trusa

- Det er en siste mulighet for jentene til å slå alarm.

Gøteborg kommune har inngått et samarbeid med byens hovedflyplass og grensepolitiet for å hindre jenter i å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestet i utlandet, skriver Göteborgs-Posten.

Jenter som risikerer å bli ført ut av landet mot sin vilje, oppfordres til å putte skje ned i trusa.

- Det gir utslag når man passerer sikkerhetskontrollen. Da føres man til et separat rom for kontroll og har mulighet til, alene, å fortelle for personellet om noe holder på å skje. Det er en siste mulighet for å slå alarm, sier Katarina Idegård, koordinator mot æresrelatert vold og undertrykkelse i Gøteborg kommune.

Skal vite hva det betyr

Samarbeidet, som er inngått med flyplass-eier Swedavia, innebærer at sikkerhetspersonellet på flyplassen skal vite hva det betyr at en jente har puttet en skje ned i trusa. Så langt har ikke flyplassen kommet over en slik situasjon.

Ideen om tiltaket ble først lansert i Storbritannia i 2013. Der oppfordret en frivillig organisasjon mot tvangsekteskap jenter om å putte en skje i trusa på britiske flyplasser, skriver TV 2, som viser til The Guardian.

I 2014 ble det beregnet at minst 100.000 personer under 25 år lever under æresundertrykkelse. I 2017 foreslo den svenske regjeringen å sette av 100 millioner svenske kroner til å bekjempe æresundertrykkelse i 2018.

Mobilisering før skoleferien

Katarine Idegård, koordinator mot æresrelatert vold og undertrykkelse i Gøteborg kommune, tror ikke problematikken har minsket. Kommunen mobiliserer nå fordi de mener risikoen for at jenter bli ført ut av landet øker i sommermånedene.

Katarina Idegård, koordinator for æresrelatert vold og undertrykkelse i Gøteborg kommune.

- Når det nærmere seg skoleferie, sier vi til de ansatte at de må huske å være ekstra oppmerksomme. Slik som dette kan skje, sier sikkerhetssjef på Landvetter flyplass, Ann Jacobsen, til Gøteborgs-Posten.

Gøteborg kommune gjennomfører også opplæring av kommuneansatte om æresrelaterte spørsmål, og har sendt ut informasjon til alle sine medarbeidere.

På Katarina Idegårds initiativ er det også startet en arbeidsgruppe der politi, skole, sosialtjeneste, helsevesenet og andre aktører inngår.

- Det handler om å få til et samarbeid som gjør at vi får en god kjede mellom de ulike virksomhetene, sier Idegård.

Har du fått med deg disse kommentarene?

Mest sett siste uken