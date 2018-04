Ber Jagland vurdere sin stilling som Europarådets generalsekretær

Europarådets pralamentarikerforsamling mener at Thorbjørn Jagland har styrt Europarådet svært dårlig.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) er også klare på at Jagland ikke har tatt tak i korrupsjon, skriver Aftenposten.

Søndag og mandag skal det fremlegges en rapport som tar for seg en undersøkelser om korrupsjonsbeskyldninger i PACE.

Politikere i PACE skal ha blitt bestukket av Aserbajdsjan for å stoppe kritikk mot omfattende brudd på menneskerettighetene. Resultatet av bestikkelsene skal ha ført til at forsamlingen mildnet kritikken sin mot Aserbajdsjan.

- Med tanke på din manglende styring med organisasjonen, din forakt for parlamentarikerforsamlingen og manglende forsøk på å gjøre noe med korrupsjonen i din organisasjon, bør du nå vurdere din stilling, skriver den britiske politikeren Ian Liddell-Grainger til Jagland i et brev, ifølge Aftenposten.

Lidell-Grainger er den konservative partigruppens leder i PACE.

Hevder Lidell-Grainger tar feil

Jaglands pressetalsmann, Daniel Holtgen mener Lidell-Graingers beskyldninger om at Jagland ikke har tatt opp påstandene om korrupsjon i PACE er feil.





Holtgen mener Jagland tok opp påstandene i mars ifjor, da han sendte et brev til PACE-presidenten. I dette brevet skal Jagland ha bedt parlamentarikerne granske korrupsjonsbeskyldningene.





Lidell-Grainer hevder, med flere andre PACE-politikere at Jagland skal ha meldt avbud til møtet hvor rapporten skal fremlegges. Det stemmer ikke ifølge Holtgen, som sier at nordmannen vil delta.





- Det har aldri vært fremlagt noen korrupsjonsbeskyldninger mot regjeringssamarbeidet i Europarådet, som er det eneste Jagland har administrativt ansvar for, skriver Holtgen i en e-post til Aftenposten. Mange PACE-medlemmer sier at det har økt en misnøye mot Jagland blant parlamentarikerne i PACE. Flere av dem mener han ikke tar de viktige avgjørelsene, som fører til at han blir ettergivende til land som Tyrkia, Russland og tidligere nevnte Aserbajdsjan. Skjønner seg ikke på kritikken Høyres leder for den norske delegasjonen med stortingsrepresentanter, Ingjerd Schou, er klar på at Jagland har gjort en god jobb.

– Vi medvirket til at han ble gjenvalgt som generalsekretær – til det beste for Europarådet – og kontakten med ham har vært god, forteller Schou til Aftenposten.

Morten Wold, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, er i partigruppe i PACE med Lidell-Grainger og kan ikke skjønne hvor britens kritikk mot generalsekretæren kommer fra.

– Den norske delegasjonen har støttet Jagland, både for å få ham gjenvalgt i 2014 og i arbeidet hans for å reformere organisasjonen, konstanter Wold til Aftenposten.

Schou og Wold påpeker at det er veldig viktig for Jagland at han møter opp når granskningsrapporten om korrupsjon skal fremlegges søndag.

