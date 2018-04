Ber Norge ta et klart standpunkt mot drapsroboter

Kunstig intelligens har inntatt våpenindustrien. Norges Fredslag etterlyser et klart norsk standpunkt i kampen mot såkalte drapsroboter.

Ekspertene, blant dem Tesla-gründer Elon Musk, har advart mot utviklingen av drapsroboter. Nylig avdøde Stephen Hawking uttalte i fjor at kunstig intelligens (AI) utgjør en trussel for vår sivilisasjon gjennom utviklingen av autonome våpen.

Denne uken er FNs våpenkommisjon samlet i Geneve for å diskutere et forbud mot autonome våpensystemer. Der er også Lene Grimstad i Norges Fredslag. Hun etterlyser et klart norsk standpunkt.

- Spent på Norge

- 22 stater har til nå sagt at de støtter forbud mot autonome våpensystemer. Norge har ennå ikke støttet et forbud, og vi er spente på hva de vil si i FN denne uken, sier Grimstad til Nettavisen.

Lene Grimstad i Norges Fredslag.

Land som USA har kommet langt i utviklingen av autonome våpen. US Navy har for eksempel lagt ut video med en demonstrasjon av en superkanon og våpensystemet Phalanx CIWS. Dette er programvare som gjør at et krigsskip kan forsvare seg hurtig og med stor presisjon nesten uten menneskelig innblanding.

Grimstad representerer den norske delen av bevegelsen Campaign to Stop Killer Robots. De frykter en utvikling der avgjørelsen om å drepe eller ikke drepe ligger hos en maskin. Uansett hvor langt utviklingen går når det gjelder kunstig intelligens, er den menneskelige avgjørelsen om våpenbruk avgjørende, mener de.

Peker på humanitærretten

- Autonome våpensystemer vil aldri kunne imøtekomme prinsippene i humanitærretten. Vi skal skille mellom sivile og stridende, og det kan vi aldri overlate til en maskin, sier Grimstad.

Hun sier at verdens stater må handle nå, for utviklingen på dette området går svært raskt.

- Tidsvinduet er i ferd med å lukke seg. Det er veldig viktig å få dette forbudet på plass nå, sier hun.

Ser på oljefondets valg

På plass i Geneve denne uken er også den norske investoren Johan H. Andresen. Han er leder av etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. De jobber med kriterier som kan utelukke selskaper som arbeider med autonome våpensystemer fra oljefondets portefølje.

- Oljefondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Etikkrådets arbeid med dette kriteriet inkluderer nye teknologier, herunder autonome våpensystemer, ofte referert til som «Lethal Autonomous Weapon Systems». Per idag er vi ikke kjent med at selskaper i fondet er delaktige i produksjonen av slike systemer. Vårt arbeid innebærer derfor å følge med på den teknologiske og politiske utviklingen. I og med at det er en pågående diskusjon i regi av FNs våpenkommisjon (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW) med møter denne uken, så var dette en mulighet for meg til å møte representanter for FN og NGO'er, sier Andresen i et epostsvar til Nettavisen.

Johan H. Andresen sitter i oljefondets etikkråd og deler bekymringen når det gjelder utviklingen av autonome våpen.

Han skal under et sidearrangement i Geneve gjøre rede for hvordan etikkrådet arbeider. Andresen sier han her vil uttrykke en bekymring for at utviklingen i reguleringen av autonoome våpensystgemer ikke holder tritt med den teknologiske utviklingen.

- Dette kan bety at etikkrådet kan komme til å gi tilrådninger innenfor dette feltet før det eventuelt foreligger internasjonale konvensjoner. Dette igjen kan bety at etikkrådet med slike tilrådinger vil begynne å etablere avgrensninger som også andre investorer kan legge til grunn, sier Andresen.

Han sier at etikkrådet ikke har noe syn når det gjelder et generelt forbud mot autonome våpen.

