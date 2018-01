Spionsiktede Frode Bergs skal ikke ha vært i besittelse av hemmelig materiale da han ble arrestert i Russland, opplyser Bergs norske advokater.

Frode Bergs norske advokater har fått tilgang til deler av etterforskningsmaterialet den russiske sikkerhetstjenesten FSB har bygget saken sin på, melder TV 2 torsdag.

- Det vi vet er at Frode Berg ikke, i hvert fall ut fra innledningen til etterforskningen, ikke er mistenkt for å ha mottatt noen form for hemmelig informasjon, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til kanalen.

De norske advokatene fikk tilgang til materialet etter at Bergs russiske advokat Ilja Novikov tidligere torsdag var i møte med det russiske sikkerhetspolitiet.

- I dag skal jeg til FSBs etterforskningsavdeling for å bli kjent med grunnlaget for spionanklagene mot norske Frode Berg. Ettersom jeg i den forbindelse vil måtte signere en taushetserklæring, vil jeg ikke åpent kunne kommentere videre utvikling i saken, skrev advokat Ilja Novikov på Facebook torsdag ettermiddag.

Innlegget om Bergs situasjon på advokatens profil var omfattende ettersom advokaten ikke vil kunne si noe mer etter møtet.

- I tiden framover vil jeg henvise alle spørsmål til dette innlegget, skriver Novikov.

Det eneste håndfaste beviset det russiske politiet skal ha for spionasjeanklagen er pengesummen på 3.000 euro Berg hadde med seg til Moskva. Etter å ha sett på materialet mener Bergs norske advokater at sjansen for at Berg løslates er styrket, skriver TV 2.

