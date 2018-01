Beslagla 15 kofferter fulle med kokain på privatfly

Verdien på stoffet antas å være over en halv milliard kroner.

Tollbetjener på flyplassen i byen Farnborough utenfor London gjorde nylig et av de største narkotibabeslagene luftveien øya har sett på mange år.

Farnborough ligger rundt en halvtimes kjøring sørøst for Heathrow.

Om bord på et privatfly som fløy direkte fra Bogota i Colombia fant de 15 kofferter stappet full med totalt et halvt tonn kokain, melder Sky News.

Det var i dette privatflyet, som kom direkte fra Colombia, at politiet fant rundt et halvt tonn kokain.

Fem personer er satt i varetekt mistenkt for smuglingen, mens hele besetningen er utenfor mistanke.

Det største beslaget på mange år



- Dette er et betydelig beslag av kokain, et av de største som er fløyet inn i England på flere år, og beslaget er et betydelig slag for organisert kriminalitet, sier National Crime Agency-sjef Siobhan Mickletwaite.

- Vi regner med at gateverdien på stoffet i England vil være i overkant av 50 millioner pund, påpeker han.

Det betyr nær 600 millioner kroner.

Betydelig mer der det kom fra



Selv om et halvt tonn med kokain er mye, blekner det likevel med det beslaget Colombias president Juan Manuel Santos annonserte i november i fjor.

Colombias president inspiserer gigantbeslaget.

Colombia er kjent for sin kokain-historie, ikke minst på grunn av Pablo Escobar, og narkotikaproduksjonen er på ingen måte borte.

Rundt 12 tonn med kokain var lagret i undergrunnslagre, og politiet mente den gang at verdien på stoffet var nærmere tre milliarder kroner.

I løpet av 2017 ble det i Colombia beslaglagt nær 400 tonn med kokain.

