Bestemor tipset politiet om planer om å angripe skole med bomber og skytevåpen

Nå er barnebarnet tiltalt for drapsforsøk.

NEW YORK (Nettavisen): En bestemor i Everett nord for Seattle oppdaget barnebarnets skremmende planer i dagboka hans.

«Jeg forbereder meg for skoleskytingen. Jeg kan ikke vente. Siktet mitt er blitt mye mer presist … Jeg kan ikke vente på å gå inn i klasserommet og blåse dem vekk. Jeg har tenkt mye. Jeg kan få denne skytingen/bombingen på Kamiak til å bli beryktet. Jeg må få det høyeste dødstallet det er mulig å klare. Jeg har undersøkt mange masseskytinger og bombinger. Jeg lærer fra feilene til andre, så jeg ikke gjør de samme,» stod det i dagboka til 18-åringen.

Tirsdag ringte hans bestemor til nødtelefonen 911 klokken halv ti om morgenen. Hun tolket barnebarnets planer som troverdige.

Han hadde også skrevet ned at et myntkast avgjorde om han skulle angripe Kamiak High School eller ACES High School og at mynten hadde falt ned på sistnevnte, melder KIRO 7.

Notatene inneholdt også detaljer om hvordan man lager trykkokerbomber og aktiverer granater.

Politiet fant granater og skytevåpen i hjemmet. I notatene til 18-åringen fant politiet også detaljer om et væpnet ran som skjedde mandag kveld, som politiet mener at han gjennomførte for å finansiere skoleangrepet, melder CBS News.

18-åringen ble arrestert dagen før masseskytingen på en skole i Parkland i Florida på den andre siden av landet. 17 mennesker ble drept der.

DENNE SKOLEN var pekt ut som stedet der 18-åringen skulle angripe elever med både skytevåpen og hjemmelagde bomber.

