Betennelsessyndrom hos barn også funnet i Frankrike

I Frankrike er minst 15 barn rammet av et ukjent betennelsessyndrom, som britiske leger frykter kan være forbundet med koronapandemien.

Fra Paris er det kommet rapporter om 15 tilfeller av syke barn, opplyste helseminister Olivier Veran onsdag.

Ifølge Veran finnes det foreløpig ikke nok beviser på at sykdommen har noe å gjøre med koronaviruset.

– Men jeg tar dette svært alvorlig. Vi har absolutt ingen medisinsk forklaring på dette stadiet, sier han.

Også fra Italia, Spania og Sveits har det kommet rapporter om lignende tilfeller, sier Veran til den franske radiokanalen Franceinfo.

Tirsdag ble det kjent at det britiske helsevesenet NHS har sendt ut et varsel til legene om at intensivavdelinger i London og andre deler av landet har fått inn alvorlig syke barn med uvanlige symptomer, som høy feber og hovne blodårer. Noen av barna har dødd av sykdommen.

– Det er en ny sykdom som vi tror kan være forårsaket av koronaviruset, men vi er ikke 100 prosent sikre. Men dette er noe vi er urolige for, uttalte Storbritannias helseminister Matt Hancock.

Noen av de syke barna har testet positivt for koronaviruset. Andre er imidlertid ikke smittet.

