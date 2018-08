Betent mellom Canada og Saudi-Arabia etter diplomatisk brudd

Den diplomatiske konflikten mellom Canada og Saudi-Arabia ser ikke ut til å være i nærheten av en løsning. Mandag stanser flygninger mellom landene.

Saudi-Arabia kuttet brått diplomatiske forbindelser med Canada mandag ved å gi den canadiske ambassadøren 24 timer på seg til å forlate landet, samtidig som den saudiarabiske ambassadøren til Canada ble kalt hjem. Alle nye handelsforbindelser med Canada er lagt på is i protest mot det Saudi-Arabia kaller innblanding i landets indre anliggender fra Canadas side.

Bakgrunnen for reaksjonen er at Canada, i likhet med flere vestlige land, den siste tiden gjentatte ganger har krevd at det ultrakonservative kongedømmet setter fri menneskerettighetsaktivister som er fengslet i en bølge av pågripelser. Spesielt har de uttrykt støtte for kvinnerettighetsforkjempere.

Utenriksminister Adel al-Jubeir i Saudi-Arabia har i en uttalelse framholdt at Canadas ståsted bygger på villedende informasjon.

GIr seg ikke

Utenriksminister Chrystia Freeland sa mandag at Canadas regjering er dypt bekymret over meldingene om at deres ambassadør Dennis Horak er gitt 24 timer til å forlate Saudi-Arabia. Samtidig understreker utenriksminister Freeland at Canada ikke vil la seg bli truet til stillhet hva angår deres synspunkt når det gjelder menneskerettigheter.

– La meg være veldig tydelig overfor alle her og alle canadiere som hører eller ser på: Canada vil alltid forsvare menneskerettighetene, i Canada og ellers i verden, og kvinnerettigheter er menneskerettigheter, sier Freeland.

Stopper fly

Mandag spisset situasjonen seg ytterligere da Saudi-Arabia besluttet å stanse alle stipendordninger som gjelder Canada, samt flytte alle saudiarabiske studenter og lærlinger som oppholder seg der, til andre land.

Om lag 8.000 saudiarabere studerer i Canada, ifølge 2017-tall fra det offisielle saudiarabiske nyhetsbyrået SPA. Det statlige flyselskapet Saudia fulgte opp med å kunngjøre at flygninger til og fra Toronto stanses fra og med mandag 13. august.

Saudi-Arabia får støtte i saken fra sine regionale allierte, De forente arabiske emirater, Bahrain, de palestinske selvstyremyndighetene og Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Amnesty-bønn

Amnesty International kom mandag med en oppfordring til det internasjonale samfunn, spesielt land med innflytelse over Saudi-Arabia, som USA, Frankrike og Storbritannia. De bes om å gjøre som Canada og ta til orde mot regimet i Saudi-Arabia, for å få en slutt på «det drakoniske angrepet på og målrettede undertrykkelsen av menneskerettighetsforsvarere i landet».

– Verden kan ikke fortsette å se en annen vei mens denne ubarmhjertige forfølgelsen av menneskerettighetsforsvarere i Saudi-Arabia fortsetter, sier aksjonsleder for Amnesty i Midtøsten, Samah Hadid.

(©NTB)

